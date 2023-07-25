"إكسترا نيوز" تحتفل باليوم العربى للثقافة

عرضت فضائية إكسترا نيوز، فيديوجراف عن التعريف باليوم العربي للثقافة، والذي تحتفي به اليوم الدول العربية وأعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وتحتفل اليوم الدول العربية بـ اليوم العربي للثقافة، والذي أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ حيث تم تحديد يوم 25 يوليو من كل عام للاحتفاء بالثقافة العربية تحت عنوان «اليوم العربي للثقافة» ويأتي الاحتفاء للتأكيد على أهمية الثقافة ودورها المحوري في توحيد الجهود العربية ودعوة إلى الوحدة والتكاتف من أجل النهوض بالمجتمعات العربية وبثقافتها، باعتبار أن الثقافة تمثل الهوية لأي شعب من الشعوب والتي تتجسد في سلوكياته وأسلوب الحياة والسلوك.