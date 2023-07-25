الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل استشهاد 3 شبان فلسطينيين عند بوابة جبل جرزيم

جريدة الدستور

أفادت قناة القاهرة الإخبارية باستشهاد 3 شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة جبل جرزيم في نابلس دون معرفة هويتهم بعد.

وأكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن "شهود عيان قالو أن أحد الشبان الثلاثة الذين كانوا يستقلون سيارة، غادرها لاستهداف نقطة عسكرية إسرائيلية ثم تمت إصابته ولكنه اكمل اشتباكه بالرغم من اصابته حتى استشهاده، ثم بعد ذلك تم الاشتباك مع الاثنين الآخرين وكان بإمكانهم النجاة ولكنهم اشتبكوا حتي الارتقاء شهداء بجانب صديقهم الثالث".

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال قامت بتفجير أدمغة الشهداء ثم قامت بسحب المركبة الخاصة بهم، واحتجاز جثامينهم وإبلاغ الشؤون المدني، باستهداف ثلاثة شبان في جبل جرزيم في نابلس، مشيرة إلى أنهم لا أحد يعلم هويتهم حتى الآن.

وأوضحت أن هناك وجودا مكثفا من جنود قوات الاحتلال في المنطقة، فيما منعت القوات سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وأيضا الطواقم الصحفية الذين يقومون بتوثيق الأحداث في العادة، منوهة أن تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها.

فلسطين بوابة جبل جرزيم في نابلس جبل جرزيم بوابة جبل جرزيم

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