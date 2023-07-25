الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف موعد انحسار موجة الحر

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أننا سنشهد استمرارًا لموجة الطقس شديد الحرارة.

وقالت “غانم” خلال مداخلة لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن موجة الحر التي تؤثر علينا منذ الأسبوع الماضي، مستمرة معنا حتى نهاية هذا الأسبوع مع ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع نسب درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد،  أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتصل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى إلى 90% مع تأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي يأتي معه الكتل الهوائية القادمة من علي البحر المتوسط وتكون شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تتجاوز الـ42 درجة مئوية، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وسوف تكون الأجواء خلال فترات النهار شديد الحرارة.

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