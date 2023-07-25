الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يواصلون أداء امتحانات الدور الثاني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

لليوم الثاني على التوالي، يواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات الدور الثاني، حيث أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات "الدور الثانى" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، والتى انطلقت أمس الإثنين.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734 ، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبة بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية ال33

وأكد أيمن موسى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال33 متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

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