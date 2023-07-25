أكبر "ماجيك شو".. تفاصيل ظهور كريس المصرى مع إسعاد يونس فى مهرجان العلمين (فيديو)

ينظم مهرجان العلمين الجديدة 2023 أكبر «ماجيك شو»، والذي يضم العديد من الفقرات الشيقة والترفيهية.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن مشاركة الساحر كريس المصرى، المعروف بخفة يده، في العرض الترفيهي المقرر إقامته يوم السبت المقبل 29 يوليو الجاري.

ويظهر كريس المصرى مع الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، في ليلة ساحرة خلال الـ"ماجيك شو" بمدينة العلمين.

ويشمل حفل الـ"ماجيك شو" خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة عرضًا ضخمًا لكريس المصري ومشاركة فرقة "أيامنا الحلوة"، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية على خشبة المسرح.