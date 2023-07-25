الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تتعهد بحماية بولندا من مقاتلي "فاجنر"

قوات فاجنر
قوات فاجنر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لحماية أراضي بولندا في حال الهجوم عليها من قبل مقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، إن "تحالفنا مع بولندا قوي".

وأضاف أن "بولندا عضو في الناتو، ونحن في حال الضرورة سنحمي كل بوصة من أراضي الناتو".

ووصف المتحدث تصريحات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بشأن "فاغنر" بأنها "غير مسؤولة".

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال خلال لقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن عناصر "فاغنر" الذين انتقلوا إلى بيلاروس بعد التمرد الفاشل في يونيو الماضي، يريدون "القيام برحلة إلى بولندا"، وأعرب عن قلقه بهذا الصدد.

 

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