أحمد فهمى: بحب التمثيل جدا والأدوار الغامقة

قال الفنان أحمد فهمي، إن طموحاته كانت دائما في أن يكون مغنيًا، وهو خريج من معهد الكونسرفتوار، ويلعب على آلة الكمانجة، ثم درس الموسيقى في الخارج، ولم يكن في نيته التمثيل، وحاليا أصبح يحب التمثيل كثيرا.

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أول الأعمال التي اشترك بها في التمثيل كان فيلم «خليج نعمة»، بينما أول مسلسل له كان «ماما في القسم» مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنان محمود يس.

وأشار إلى أن مسلسل «الداعية» يعد من الأعمال التي اجتهد فيها، قائلًا: «أول دور أعمله وأنا بعمله كممثل، وبحاول من ساعتها أفصل بين الغناء والتمثيل، ومبغنيش في أي حاجة أنا بمثل فيها، عشان كدة بعمل الأدوار الغامقة مش اللايت».