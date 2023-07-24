الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية: رضا سليم يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم

رضا سليم
رضا سليم

أفادت تقاير مغربية أن رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي أصبح قريبًا للغاية من الانضمام للأهلي.

«البطولة المغربي»: لاعب الجيش الملكي على أعتاب الانتقال للأهلي

ووفقا لما ذكره موقع البطولة المغربي أن رضا سليم وقع عقودا مبدئية مع المارد الأحمر تصل لمدة 4 مواسم".

أضاف الموقع: المفاوضات بين إدارة النادي الأهلي والجيش الملكي وصلت لمراحل متقدمة جدا، بعد تخفيض مسئوليه الفريق المغربي مطالبهم المالية والموافقة على عرض الأحمر.

أشار الموقع إلى أن رغبة اللاعب ستكون هي الفيصل النهائي في حسم وجهته المقبلة، على الرغم من دخول ناديي الزمالك وبيراميدز، على خط المفاوضات مع اللاعب.

ويعد رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي هدفا رئيسيًا للجنة التخطيط ومسئوليه القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

ويعتبر رضا سليم ثالث لاعب مغربي سيحمل قميص الأهلي بعد مواطنيها السابقين، وليد أزارو وبدر بانون.

وفي حالة اتمام صفقة انتقال لاعب الجيش الملكي للأهلي، سيكون ثاني صفقات المارد الأحمر في صيف 2023.

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تقارير مغربية: رضا سليم يوقع للأهلى لمدة 4 مواسم

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