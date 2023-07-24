"حماة الوطن" يدعو الرئيس السيسى لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر

أكد عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن اجتماع اليوم للمكتب التنفيذي بالحزب، ناقش موقف الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودور الحزب من مسئولياته السياسية في المجتمع.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الحزب – بإجماع المشاركين- خلُص إلى عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر، وتسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، دعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

أسباب تأييد حزب حماة الوطن لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

وأكد أن الحزب لن يدخل الانتخابات الرئاسية بمرشح؛ لأن الرئيس السيسي انحاز إلى الشعب، في مواجهة جماعة ظلامية، لنشر الاستقرار في أنحاء البلاد كافة.

وأردف: الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، لاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، لتنطلق بعدها مسيرة الدولة في عمليات التطوير والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أنه استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

واختتم: قرب الاستحقاق الانتخابي دفعنا بعد دراسة متأنية بالوقوف خلف الرئيس السيسي، خاصة أننا نرى كلنا ما يحدث على الأرض، فبفضل توجيهات الرئيس نفذت العديد من المبادرات الصحية، وعلى رأسها «القضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل، والنجاح غير المسبوق في القضاء على العشوائيات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة»، مما جعلنا نحقق نقلة شاملة.