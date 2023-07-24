الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "الحياة اليوم": إقبال جماهيرى كبير على مهرجان العلمين

العلمين
العلمين

قال أحمد غنيم، مراسل برنامج "الحياة اليوم" من العلمين الجديدة، إن فعاليات مهرجان العلمين مستمرة على مدى 44 يومًا والإقبال الجماهيري يزداد يومًا بعد يوم.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من مدينة العلمين أن تكون طوال العام ويوجد خدمات ترفيهية و1320 وحدة سكنية مساحات مختلفة على 31 فدانا، وتم عمل مولدات كهرباء خاصة واستخدام سخانات شمسية لكل الوحدات، بالإضافة لكل أجهزة الأمان. 

مدينة العلمين مؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين

وتابع، أن مدينة العلمين مؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة جدًا من الزائرين، مع تخصيص أماكن معينة لسياراتهم. 

وأشار إلى أنه تم تقديم عرض جوي شهد مشاركة الطيران المصري "فريق النجوم الفضية" للقوات الجوية، وفريق الفرسان الإماراتي، بمناسبة ذكرى 23 يوليو، والجميع استمتع بالعرض. 

مراسل برنامج الحياة اليوم مهرجان العلمين الإقبال الجماهيري مدينة العلمين الزائرين تقديم عرض جوي

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