تكشف دهانات الجزيرة عن منتجات خارجية رائعة لتحقيق واجهات مذهلة

تسر دهانات الجزيرة، الاسم الرائد في صناعة الدهانات، أن تعلن عن إطلاق مجموعتها المميزة من المنتجات الخارجية المصممة لرفع مستوى جمال وحماية المباني، مع التركيز على الابتكار والجودة، تقدم دهانات الجزيرة ثلاثة منتجات استثنائية تعيد تعريف معايير التشطيبات الخارجية: Marotex ,Newtex ,Pro Texture.



Marotex: تعزيز المتانة والأناقة

صُمم Marotex لتحمل ظروف الطقس القاسية، حيث يوفر طلاءً خارجيًا فاخرًا بمتانة استثنائية وحماية طويلة الأمد، توفر تركيبته المتقدمة حماية رائعًة ضد الأشعة فوق البنفسجية، والرطوبة، والخدوش. بفضل مجموعة الألوان الواسعة، يمكن لأصحاب المنازل والمحترفين إنشاء واجهات ساحرة تعكس أسلوبهم الفريد ورؤيتهم.



Newtex Pro: الأداء المهني المتفوق

يلبي Newtex Pro احتياجات المعماريين والمقاولين المحترفين، حيث يوفر طلاءً خارجيًا عالي الأداء يقدم نتائج مذهلة. يضمن تغطيته المتفوقة والتصاقه الممتاز ومقاومته للتشقق والتقشر تشطيبًا خالٍ من العيوب ومتينًا. يُعتبر Newtex Pro الاختيار الأمثل للمحترفين الذين يسعون للكفاءة والموثوقية والجمال البارز.



Texture: إضافة عمق وجاذبية على الجدران

يقدم Texture من دهانات الجزيرة مجموعة من الطلاءات المعتمدة على التركيبات التي تحوّل الجدران العادية إلى نقاط تركيز ساحرة. بفضل مجموعة متنوعة من الأنماط والتركيبات المتاحة، يتيح Texture إمكانيات تصميم لا حدود لها، مما يتيح للأفراد إنشاء واجهات خارجية مبهرة وفريدة. تضمن تركيبتها المبتكرة التصاقًا ومتانة ممتازة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأولئك الذين يسعون لإبداع تصاميم جريئة.



يعبر سعيد سلامة- مدير التسويق والمبيعات-، عن فخره بمجموعة المنتجات الخارجية الجديدة ويقول: "نحن ملتزمون بتقديم حلول دهان مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات العملاء. تتميز منتجاتنا بالأداء العالي والمتانة والجودة الفائقة. إن تركيزنا على الابتكار والتصميم يضمن أن عملائنا سيحصلون على تشطيبات خارجية استثنائية تضفي جمالًا وحماية لمبانيهم".



"ندعو أصحاب المنازل والمهندسين المعماريين والمقاولين لاستكشاف هذه العروض الاستثنائية ومشاهدة التحول الذي تجلبه لواجهة المباني الخارجية".



منتجات دهانات الجزيرة الخارجية مصممة بأحدث التقنيات وتلتزم بأعلى معايير الصناعة. سواء كان الهدف حماية المباني من ظروف المناخ القاسية، أو تحقيق تشطيبات مهنية استثنائية، أو إضافة تركيبات جذابة، فإن هذه المنتجات مصممة لتتجاوز التوقعات.