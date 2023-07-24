تستمر لـ12 يومًا.. انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق القرآن بالجامع الأزهر

انطلقت اليوم الإثنين، اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر، والفروع الخارجية للرواق الأزهري.

وأُجريت الاختبارات بمحافظتي قنا والمنيا، لمن أتموا حفظ القرآن الكريم بأنظمة العام والعامان والثلاثة أعوام في رواق الكبار، ومن أتموا برامج التجويد والقراءات، وكذلك من أتموا حفظ القرآن الكريم في رواق الطفل، حيث بلغ عدد الدارسين ممن لهم حق تأدية الاختبار 2000 دارس.



وقال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن لجان الاختبارات تنعقد برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وتمتد الاختبارات لـ 12 يومًا.

من جانبه، أعرب عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وهو ما أكده الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال متابعاته المستمرة لأنشطة الرواق الأزهري.

وتنعقد الاختبارات بإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.