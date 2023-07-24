"ربنا رضاه وتوقع وفاته".. محمد الباز يكشف تفاصيل حواره الأخير مع والده

أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن حزنه الشديد لوفاة والده، قائلًا: "لا شيء يعوض فقدان الأب والأم".

وتابع "الباز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن والده بلغ من العمر 83 سنة، وحتى آخر أيامه كان حريصًا على صلاة الفجر حاضر.

وعن آخر كلمات الراحل، قال: "كنت عنده في العيد قالي هما 15 يوم وماشي، ولما قلت له متقولش كده، قال لي عدهم على ايدك، قال أنا ربنا راضيني وكارمني ووراني أنا رايح فين، أنا مرضي أوي، جسمي شبع وروحي شبعت".