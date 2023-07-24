حقيقة وقف عمل حقل ظهر للبترول

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المعادي قال إن حقل «ظهر» انهار ومصر لديها أزمة في الغاز، مستندين على شائعة تسريب للغاز في المياه.

ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حقل ظهر به 19 بئرا تم حفرهم بواسطة الشركة الإيطالية «إيني» و4 آخرين وقيامهم الآن بحفر البئر الـ20، باستثمار يصل لـ70 مليون دولار.

وتابع: إجمالي استثمارات حقل ظهر متوقع أن تصل لـ15 مليار دولار خلال 3 سنوات مقبلة، والحقل به ثروات ستؤدي لحقول أخرى، خاصة أن المشروع بدأ العمل به منذ 2017 بمشاركة 5 شركات «إيطالية، إنجليزية، روسية، مصرية، إماراتية».

واختتم موسى قائلا: «أهل الشر مبسوطين لأي شيء يؤدي لحدوث أزمة في مصر، ومجلس الوزراء أكد على أن حقل ظهر يعمل بكامل طاقته الإنتاجية وفق أحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية، ولا أحد في العالم يستطيع تحديد الإنتاج الكامل لأي حقل بترول؛ لأن التوقعات تكون بنسبة متوسط الإنتاج فقط».