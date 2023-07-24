الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة وقف عمل حقل ظهر للبترول

حقل ظهر
حقل ظهر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المعادي قال إن حقل «ظهر» انهار ومصر لديها أزمة في الغاز، مستندين على شائعة تسريب للغاز في المياه.

ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حقل ظهر به 19 بئرا تم حفرهم بواسطة الشركة الإيطالية «إيني» و4 آخرين وقيامهم الآن بحفر البئر الـ20، باستثمار يصل لـ70 مليون دولار.

وتابع: إجمالي استثمارات حقل ظهر متوقع أن تصل لـ15 مليار دولار خلال 3 سنوات مقبلة، والحقل به ثروات ستؤدي لحقول أخرى، خاصة أن المشروع بدأ العمل به منذ 2017 بمشاركة 5 شركات «إيطالية، إنجليزية، روسية، مصرية، إماراتية».

واختتم موسى قائلا: «أهل الشر مبسوطين لأي شيء يؤدي لحدوث أزمة في مصر، ومجلس الوزراء أكد على أن حقل ظهر يعمل بكامل طاقته الإنتاجية وفق أحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية، ولا أحد في العالم يستطيع تحديد الإنتاج الكامل لأي حقل بترول؛ لأن التوقعات تكون بنسبة متوسط الإنتاج فقط».

حقل ظهر أحمد موسى

الأكثر قراءة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

حقيقة وقف عمل حقل ظهر للبترول

مصدر بـ"التعليم" يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء والتسعيرة الجديدة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

"ربنا رضاه وتوقع وفاته".. محمد الباز يكشف تفاصيل حواره الأخير مع والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب