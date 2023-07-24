"كنا بنهزر".. القبض على شخصين حاولا إلقاء كلب من أحد العقارات بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في كشف ملابسات الصور المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويظهر خلالهما شخصين بشرفة إحدى الشقق ممسكاً بكلب خارج الشرفة محاولاً إلقائه وضبط مرتكبى الواقعة.

ورصدت أجهزة الأمن عددًا من الصور المتداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلالها شخصان بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، أحدهما ممسكاً "بكلب" خارج الشرفة محاولاً إلقائه.

وبالفحص تم تحديد الشخصين وتبين أنهما مقيمان بمحافظة الإسكندرية ولأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "كلبين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.