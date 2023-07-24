الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الصليبي" يحرم المصرى من جهود دغموم أمام الأهلى

عبدالرحيم دغموم
عبدالرحيم دغموم

تلقى الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة ميمي عبدالرازق صدمة قوية، بعد معرفته إصابة الجزائري عبدالرحيم دغموم، لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي.

ويعد دغموم، أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المصري، التي يعتمد عليها الجهاز الفني للنسر البورسعيدي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل: "تأكد إصابة الجزائري عبدالرحيم دغموم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى".

أضاف الحساب: "اللاعب يخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة".

موعد مباراة المصري والأهلي ضمن مؤجلات الدوري

يأتي ذلك، قبل أيام قليلة على المباراة الختامية لفريق المصري البورسعيدي، أمام الأهلي، مساء بعد غدٍ على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المواجهة المؤجلة من الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويتواجد الفريق البورسعيدي حاليًا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، أما الأهلي يتربع على القمة بلا منافس برصيد 82 نقطة.

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