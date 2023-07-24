الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية|سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023

الدولار
الدولار

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، و يبحث الكثير من المواطنين على سعر الدولار مما أدى إلى تصدره على محركات بحث "جوجل".

سعر الدولار اليوم الاثنين خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 24 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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