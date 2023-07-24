روشتة تحقيق الاكتفاء الذاتى.. خبير استزراع سمكى: فتح أسواق خارجية والاهتمام بالتسويق

قال حسين محمد، خبير الاستزراع السمكى، إن هناك طفرة كبيرة فى القطاع منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، كان أبرز مشاهدها وضع عدة خطط لتنمية مصادر البروتين السمكى، وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وبَيَّن «محمد» أن من أبرز المشروعات التى نفذتها الدولة بالفعل فى هذا المجال، «بركة غليون» وشرق التفريعة وقناة السويس، بالإضافة إلى تنمية البحيرات الشمالية، لافتًا إلى أن مشروعات القطاع الخاص فى هذا المجال قليلة جدًا.

أضاف «محمد»: «تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتنمية القطاع، من بينها إنشاء مصنع لتصنيع الأسماك، وآخر للأعلاف، وثالث لتصنيع الثلج، إلى جانب مصنع للفوم وغيرها»، مشددًا على أن هذه المشروعات تسهم فى تكامل المنظومة.

ونبه إلى ضرورة الاهتمام بتسويق المنتجات بالتوازى مع الإنتاج، والإعلان بشكل دورى عن هذه المشروعات، حتى يعرف المواطن الجهود المبذولة من جانب الدولة، مشيدًا بالإجراءات التى نفذتها الدولة لدعم القطاع الخاص، على رأسها تعديل قانون الاستزراع السمكى، وتحويل هيئة الثروة السمكية إلى جهاز خاص يتبع مجلس الوزراء مباشرة، فى تغييرات أسهمت فى تكوين رؤية للمستقبل.

وطالب بضرورة الاهتمام بملف التصدير وفتح أسواق جديدة أمام الأسماك المصرية، خاصة أنه بعد التوسع فى قطاع الاستزراع السمكى أصبحت هناك فرص تصديرية جديدة، إلى جانب ضرورة التنسيق بين قطاعى الخدمات البيطرية والثروة السمكية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وهيئة سلامة الغذاء، فى كل مراحل الإنتاج.

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بإنتاج «الجمبرى» فى مصر، واختيار أفضل السلالات التى تتم زراعته بها، عند استيرادها من الخارج، بجانب الاهتمام بعملية التمويل فيما يخص صغار المنتجين، وتوفير الدعم الكافى لهم للبدء فى مشروعهم.

وقال خبير الاستزراع السمكى إن هناك بعض البرامج التمويلية من البنك الأهلى للمزراعين، لكنها غير كافية، فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج من علف وبلات وطرومبات، علاوة على المواد الخاصة بتأسيس المزارع.

وأضاف: «يجب رسم خريطة استراتيجية للنهوض بالقطاع، من حيث التسويق والتمويل، واعتماد الاستزراع السمكى المكثف من خلال بناء الأحواض الخرسانية، فكل نوع من الأسماك يحتاج لمواصفات معينة فى بناء الأحواض، وكذلك معرفة توجيه الاستثمارات فى أماكنها، وكل ذلك هدفه استدامة عملية البيع والإنتاج».

وواصل: «يجب زيادة الوعى بأهمية البروتين السمكى، خاصة الأسماك المحلية، مثل البلطى، البورى، القاروص، والدنيس»، مشددًا على أهمية البروتين السمكى مقارنة بالحيوانى.

ورأى أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأسماك، يمكن اتباع عدة خطوات وتطبيق استراتيجيات متعددة أبرزها ما يلى:

- تطوير الثقافة السمكية المحلية، وذلك بتعزيز زراعة الأسماك وتربيتها فى البحيرات والبرك والأنهار الموجودة فى مصر، وهنا يجب توفير التدريب والمعرفة اللازمين للمزارعين والصيادين المحليين، لتعزيز قدراتهم فى تربية الأسماك وإدارة مزارع الأسماك بكفاءة.

- دعم البحث والتطوير عن طريق دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بتربية الأسماك وتكاثرها وتغذيتها وأمراضها المحتملة، حيث يمكن أن يساعد الاستثمار فى البحث والتطوير فى تحسين تقنيات تربية الأسماك وزيادة كفاءة الإنتاج.

- تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية لتربية الأسماك، بما فى ذلك بناء البرك، وتطوير نظام تدفق المياه، وتنظيم نظام الرى والصرف، كما يمكن أيضًا تعزيز البنية التحتية للتجهيز والتعبئة والتغليف والتبريد، للمحافظة على جودة الأسماك.

- التوعية والتثقيف، إذ يجب تعزيز التوعية بأهمية استهلاك الأسماك المحلية وفوائدها الصحية، وتوعية المستهلكين بأنواع الأسماك المحلية المتاحة وكيفية تحضيرها وطهيها.

- تعزيز الصيد المستدام عبر تطبيق سياسات وإجراءات للحفاظ على موارد الأسماك فى المياه البحرية والبحيرات الداخلية، كما يجب تنظيم صيد الأسماك، وفرض حدود على الصيد غير المشروع والصيد المفرط، واستخدام أدوات الصيد المستدامة، ويمكن أيضًا تعزيز برامج إعادة التوطين، وتربية الأسماك فى البيئات الطبيعية، للحفاظ على التنوع البيولوجى وتجنب الانقراض.

- تعزيز التعاون الدولى مع الدول الأخرى فى مجال تربية وتجارة الأسماك، ويمكن تبادل المعرفة والتجارب والتكنولوجيا مع الدول الأخرى التى تمتلك خبرة فى هذا المجال، كما يمكن تطوير اتفاقيات تجارية لزيادة صادرات الأسماك المصرية، وتعزيز التبادل التجارى.

- دعم القطاع الخاص بتشجيع الاستثمارات فى قطاع تربية الأسماك من قبل الشركات الخاصة والمستثمرين، ويمكن توفير التسهيلات المالية والضريبية لتشجيع المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وكذلك يمكن تقديم الدعم والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها وزيادة إنتاجيتها.