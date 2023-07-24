الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطبيق قواعد الرأفة.. قرارات جديدة من "حقوق الإسكندرية" بشأن رسوب 50% من طلابها

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أصدرت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مساء الاثنين، بيانًا رسميًا بشأن أزمة رسوب طلابها، معلنة عن عدة إجراءات لحل الأزمة المثارة واستجابة للمقترحات المقدمة.

وقالت حقوق الإسكندرية، في بيانها إنه في إطار حرص إدارة جامعة الإسكندرية على مصلحة أبنائها الطلاب، وبناءً على ما أثير مؤخرًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل وشكاوى الطلاب بخصوص نتيجة كلية الحقوق بالجامعة، وإذ تؤمن كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بمبادئ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب فقد تقرر الآتي:

أولًا: فك الحجب عن جميع النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية لكلية الحقوق؛ حتى يستطيع الطلاب تقديم التظلمات على الموقع الإلكتروني للكلية (دون الحضور إليها) http:/alexlow.edu.eg.

ثانيًا: يسمح للطلاب بتقديم التظلمات في أي عدد من المواد دون أي مصروفات للتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية (دون الحضور إليها) من يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري ولمدة أسبوع، على الموقع الرسمي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية http:/alexlow.edu.eg

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ثالثًا: سيتم دراسة التظلمات المقدمة من خلال لجنة التظلمات، وإحالتها إلى لجنة الممتحنين وأساتذة المواد.

رابعًا: تم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق للنظر في الطلبات المقدمة على النحو التالي:
- مراجعة نتائج المواد ونسب النجاح وتطبيق قواعد لجنة الممتحنين وتطبيق قواعد الرأفة.
- النظر في حبر النصف درجة إلى درجة من خلال قواعد لجان الممتحنين.
- النظر في دراسة وإعادة تقييم نظام الامتحان بين (الاختيار من متعدد بنظام التصحيح الإلكتروني- والامتحان المقالي) للعام الجامعي 2023 /2024.

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جامعة الإسكندرية أزمة رسوب طلابها نتيجة كلية الحقوق الإسكندرية طلاب كلية الحقوق

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