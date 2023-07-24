تفاصيل انطلاق المرحلة الأخيرة من «المرأة تقود للتنفيذيات» فى «الوطنية للتدريب»

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، انطلاق المرحلة الأخيرة من مراحل الالتحاق ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، بأول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى، والتى تستمر على مدار ٣ أيام متتالية، وتتضمن ٣٦٠ متقدمة، على ضوء اهتمام الأكاديمية بتأهيل وإعداد المرأة المصرية.

يشارك فى لجان المقابلات التى تتم فى مقر الأكاديمية، عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويسعى برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن، وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة.

ويأتى البرنامج متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويهدف إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها، من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية، وذلك لمنحها فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

وتتضمن شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو العمل الحر، وعمرها بين ٢٢ و٥٠ عامًا.

كما يشترط حصول المتقدمة على شهادة «TOEFL» بتقدير لا يقل عن «٤٥٠» درجة، أو شهادة «IELTS» بتقدير لا يقل عن «٤،٥» درجة، ويتم تسليمها قبل بدء البرنامج، مع استيفاء استمارة التسجيل كاملة.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، هى: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، ويليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة ١٠ أشهر، بإجمالى ٢٢٣ يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى ٩ أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، وشهر واحد للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى، الذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافة إلى إجراء دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميدانى.

وأُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس ٢٠١٧، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

المتقدمات: البرنامج يُنمى القدرات والمهارات الشخصية والمهنية

أعربت متقدمات للالتحاق ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» عن سعادتهن بالمشاركة فى البرنامج، متمنية أن يقع عليهن الاختيار، لما يتضمنه المشروع من برامج تدريبية مختلفة ومتنوعة، تسهم بشكل كبير فى تنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية، التى تؤهل المرأة للقيادة. وتوجهت المتقدمات بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالمرأة المصرية، التى تعيش عصرها الذهبى فى عهده، من خلال تلقيها البرامج التدريبية اللازمة لإعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات، بالقطاعين الحكومى والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن.

مسئولة أممية: يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويمنحها فرصة للمشاركة والتأثير

أشادت رانيا هدية، المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومركزه مصر، ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، معتبرة أنه مهم جدًا، ورسالة قوية على تمكين المرأة فى مصر، واهتمام الدولة المصرية بها، وبإيصالها إلى مراكز قيادية، والمشاركة فى سوق العمل.

وأضافت المسئولة الأممية، فى تصريحات على هامش المقابلات: «البرنامج رسالة مهمة للمرأة، وفرصة لها للتمكين والوصول إلى المراكز القيادية». وشددت على أن البرنامج يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويهدف إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها، من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

وزيرة الثقافة: نعيش طفرة فى الاهتمام بقيمة ومكانة المرأة فى عهد الرئيس السيسى

قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد طفرة غير مسبوقة على صعيد تحقيق الرؤية التنموية الشاملة، خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل، التى تستهدف إعداد الكوادر المهنية والتنفيذية فى شتى المجالات، مع الاهتمام الكبير بقيمة ومكانة المرأة فى المجتمع، والعمل على صقل قدراتها وتمكينها فى العديد من المجالات.

ورأت الوزيرة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى إحدى أبرز العلامات الدالة على وجود هذه الطفرة، لما تقوم به من جهد متميز، وما تقدمه من برامج تدريبية لاختيار قادة المستقبل، وتأهيلهم بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتنامية التى يشهدها العالم، وتحقيقًا لمتطلبات التنمية البشرية للكوادر والقيادات بكل قطاعات الدولة، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها وفخرها بالكوادر النسائية من المتقدمات للأكاديمية، وما يمتلكنه من سمات وقدرات علمية وثقافية متميزة فى كل المجالات، فضلًا عن قدرتهن على تحمل أعباء العديد من المسئوليات والمهام الحياتية والعملية بشكل متميز، واصفة إياهن بـ«أمل مصر ومستقبلها الواعد المشرق».

وزيرة البيئة: يزيد عدد التنفيذيات فى المشروعات القومية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتورة سها جندى، وزيرة الهجرة، فى اليوم الأول للمقابلات الشخصية.

كما حضرت الدكتورة نسرين البغدادى، عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، المسئولة فى اتحاد بنوك مصر.

وقالت وزير البيئة إن البرنامج مهم للغاية، فى ظل تقلد المرأة المناصب القيادية وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن ذلك يستلزم تأهيلها بشكل مناسب لتلك المناصب.

وأضافت: «هذا البرنامج مهم جدًا لاختيار ذوات القدرات المتميزة، وصقل مهاراتهن لتمكينهن، لأن المرأة إذا لم تصقل مهارتها لن تكون لها فاعلية فى المنصب الذى وضعت فيه».

وذكرت أن أهمية البرنامج تكمن فى مساهمته فى زيادة عدد التنفيذيات على الأرض، خاصة فى المشروعات القومية، وهذا التأثير سيظهر خلال السنوات المقبلة، من خلال زيادة عدد السيدات فى المناصب القيادية على المستوى التنفيذى على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن البرنامج يوازن بين الجزء العلمى والجزء الخاص بطبيعة المرأة، المتعلق بدورها كأم وكزوجة، إضافة إلى دورها فى الحياة العامة والاقتصاد، مضيفة: «البرنامج يشرح كيف تواجه المرأة التحديات، وماذا تفعل لو فشلت، وكيف تستطيع النهوض مرة أخرى». ونوهت إلى أن نسب تمثيل المرأة كانت قليلة فى السابق، لكن حاليًا ارتفعت، وتمثل المرأة ٢٥٪ من البرلمان، وتحظى بنسبة كبيرة فى مجلس الوزراء، وكذلك على مستوى الجامعات، ومجالس إدارات القطاع المصرفى، والهيئات التابعة للرقابة المالية، لكن ما زالت هناك حاجة لزيادة نسبتها على الأرض.

مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: يعد قيادات وسطى نسائية اتفاقًا مع رؤية الدولة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية آلت على نفسها منذ نشأتها أن تكون مؤسسة مسئولة تلبى احتياجات التدريب والتأهيل والتطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأضافت أنه من هنا جاءت فكرة إطلاق «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، ولم يكن هذا بعيدًا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية أو استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وأيضًا لم يكن بعيدًا عن أهداف الأكاديمية لتحقيق العدالة فى تمثيل السيدات فى البرامج المختلفة، وكذلك فى هيكلها الإدارى، وتزامنًا مع إرادة سياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المرأة وإعطائها الفرصة لتتبوأ المناصب القيادية.

وواصلت: «تُقدم (مدرسة المرأة للتأهيل) عدة برامج للمرأة داخل وخارج مصر، وداخل وخارج الجهاز الإدارى للدولة، لإعطاء فرص حقيقية للمرأة للتطوير والتعلم، لتنال المكانة التى تستحقها».

وشددت على أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا وعناية فائقة بالمرأة المصرية، وتشهد فى الوقت الراهن زخمًا حقيقيًا لمشاركة المرأة فى العديد من المناصب النيابية والتنفيذية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من التشريعات التى أُصدرت دعمًا وحفاظًا لحقوقها.

وأتمت: «تفعيلًا لهذه المستهدفات، أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامج (المرأة تقود للتنفيذيات)، الذى يهدف لإعداد القيادات الوسطى النسائية فى المواقع التنفيذية المختلفة، اتفاقًا مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة».

مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة

تم تصميم البرنامج لتحفيز مهارات الإدارة الحديثة والتفكير المنطقى والإبداعى، وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا فى أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن. وتستهدف المدرسة المرأة المصرية العاملة وغير العاملة فى القطاعين العام والخاص ورائدات الأعمال، سواء مقيمة داخل أم خارج مصر، من سن ٢٢ عامًا حتى ٥٠ عامًا، لتشمل شريحة واسعة من المرأة المصرية من اللاتى يرغبن فى تطوير مهاراتهن السلوكية وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية، ولديهن القدرة على المشاركة الفعالة فى تنمية وتطوير المجتمع. ويتم تنفيذ البرنامج عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة. ويتم اختيار المتدربات من خلال التقديم على الموقع الخاص بالبرنامج، وفقًا للمعايير والشروط المعلنة، ثم اجتياز المقابلة الشخصية وعدد من الاختبارات.

ويجب أن تَكُون المتقدمة مستوفية عدة شروط، هى أن تكون مصرية الجنسية، وحاصلة على مؤهل عال، وتعمل فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، وأن تتراوح سنها بين ٢٢ و٥٠ عامًا، وتكون حاصلة على شهادة «TOEFL» بتقدير لا يقل عن ٤٥٠ درجة أو شهادة «IELTS» بتقدير لا يقل عن ٤.٥ درجة، يتم تسليمها قبل بدء البرنامج.

ويمكن تمييز برنامج «المرأة تقود» بعدة عوامل، أهمها أن المدرسة توفر العديد من البرامج التدريبية لمختلف فئات المرأة المصرية محليًا ودوليًا، مع تلقى تدريب نظرى وعملى على أحدث النظريات العالمية فى القيادة، وإتاحة لقاءات مع صناع ومتخذى القرار لمعرفة آليات اتخاذ القرار فى المؤسسات المختلفة.

المرأة تقود فى المحافظات

يعد برنامج «المرأة تقود فى المحافظات» إحدى المنح الممولة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة؛ لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التى تضمن لها مكانًا وفرصة فى سوق العمل، لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتمكنها من قابلية إعادة التوظف فى الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات فى جميع المحافظات، بالتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يأتى البرنامج ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التى يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف السيدات فى المحافظات المصرية، اللاتى تتراوح أعمارهن بين ٢٢ و٥٠ عامًا، ويستمر ٢٣ يومًا تدريبيًا للدفعة، ويتم خلاله دعم المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

المصريات فى الخارج

يُعد أولى المنح الممولة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، التى تضمن لها مكانًا وفرصة فى سوق العمل، لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتُمكِّنها من قابلية إعادة التوظيف فى الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

ويُعد هذا البرنامج بداية سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التى ستوجه للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف المصريات اللاتى يعشن فى الخارج، ويردن أن تتاح لهن الفرصة لتطوير الذات وإصقال المهارات، من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاتها.

ويستمر البرنامج ٧٥ يومًا تدريبيًا، يتم خلالها إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف، وتم تصميمه لإدارته وبثه من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى من شأنها إعطاء القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمنى لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.