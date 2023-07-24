هل من حق الشاب أن ينفق والده عليه حتى يكبر؟.. الشيخ محمد عماد يجيب

قال الشيخ محمد عماد، المشرف على بنك الفتوى بمركز الأهرام العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه في الطبيعي أنه لا يوجد أبناء قادرون على الاستغناء عن الأب والأم على الإطلاق، وهنا الاستغناء لا يقصد به الجوانب المادية فقط.

الاستقلال المادي للأبناء

وأكد الشيخ محمد عماد، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن النفقة على الأطفال واجبة على الآباء حتى يبلغوا الرشد ويكون الأبناء قادرون على الكسب، وعند الوصول لهذه المرحلة وجوب الإنفاق تنقطع فيما يخص الصبي، حيث يختلف الأمر مع الفتاة، حيث وجوب الإنفاق يتوقف عند الزواج حتى وإن كانت الفتاة عاملة.

وجوب الإنفاق

وتابع: "إذا كان الأبناء يمتلكون مالاً مثل الميراث فيستطيع الوالي أن ينفق على الأبناء من خلال هذا المال إن كان الأبناء مازالوا دون عمر العمل".

واستطرد: "يجب تعليم الأطفال تحمل المسؤولية منذ الصغر حتى يستطيعوا تحقيق الاستقلال في المستقبل".