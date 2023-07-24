الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق والمرافق وموقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية والتى استمرت 6 ساعات، فى عدد من المدن الجديدة، بزيارة مدينة سفنكس الجديدة، لمتابعة أعمال الطرق والمرافق، وموقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بالمدينة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، عن موقف اعتماد المخططات التفصيلية، ومشروع توسعة محور سفنكس، وأعمال تصميم المرافق، وموقف تلقى ودراسة طلبات تقنين أوضاع أصحاب التواجدات على الأراضي بالمدينة، حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة حتى الآن 6863 طلبا، وتمت دراسة كيانات بمساحة 21073 فدانا، حيث تم قبول الطلبات لمساحة 693 فدانا بنشاط زراعى، ولمساحة 7850 بنظام الحصة العينية، ولمساحة  4747 فداناً بنظام المقابل النقدى.


وأشار الوزير، إلى أن مدينة سفنكس الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، بمساحة 73284 فداناً، ومن المخطط أن تضم، مناطق سكنية، وأنشطة زراعية، ومراكز خدمية، ومناطق صناعية ولوجستية، والفرص الاستثمارية المتنوعة، كما أنها قريبة من المناطق السياحية والأثرية، حيث تبعد فقط 30 دقيقة عن المتحف المصري الكبير والأهرامات، إضافة إلى أن مطار سفنكس الدولي يقع في نطاق المدينة، مما يعزز حركة السياحة والتنقل الجوي والاستثمارات داخل المدينة.

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