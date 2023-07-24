أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن البرتغالي روي فيتوريا، مستمر في موقعه كمدير فني للمنتخب ولا صحة لما يتردد عن توصله لاتفاق مع أحد الأندية السعودية.

وأكد «غرابة» في تصريحات له، أن «فيتوريا» نفى وجود أي مفاوضات مع أي من الأندية السعودية.

وتابع «غرابة» أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ"فيتوريا" الذي يقضي إجازة مع عائلته، مؤكدًا أن الأخير نفى ما أثير عن تواصل أحد الأندية السعودية معه، وأكد أنه ملتزم بعقده مع منتخب مصر ويستعد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وبطولة أمم إفريقيا المقرر لها يناير المقبل، وسعيد بتواجده في مصر.

جاء ذلك في وقت تناولت فيه تقارير صحفية أخبارًا عن تعاقد أهلى جدة مع «فيتوريا» لتدريب الفريق، وأن المدير الفنى البرتغالى طلب من إدارة أهلى جدة إنهاء عقده مع منتخب مصر.