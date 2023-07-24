رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير العمل بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

استقبل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اليوم الإثنين، بمقره داخل مبنى كلية الصيدلة الجديد بجامعة قناة السويس، الطلاب الراغبين في التقدم للجامعة من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة، والطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا ممن لم يسبق لهم التقدم.

وأجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل مكتب التنسيق.

فيما أشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن العمل بمكتب التنسيق بدأ من التاسعة والنصف صباحاً واستمر حتى الثانية والنصف ظهراً، حيث تم تخصيص أماكن مكيفة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، مع توفير وسائل نقلهم من البوابات الرئيسية للجامعة وصولاً إلى مقر مكتب التنسيق.

وأكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص مكتب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة، وآخر للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا؛ لمراجعة الأوراق، مع تواجد أفراد من الدعم الفني من وحدة نظم المعلومات الإدارية بجامعة قناة السويس بصفة مستمرة؛ لتقديم الدعم في حالة وجود أية مشاكل بالتسجيل الإلكتروني.



رافق رئيس الجامعة الأمناء المساعدين المهندس عادل ألبير، و المحاسب شريف فاروق، وإبراهيم أبو زيد مدير عام شئون الطلاب المركزية بجامعة قناة السويس .

جدير بالذكر أن تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مستمر حتى ٢٤ أغسطس المقبل.