الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية شديدي الخطورة تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وتروجيه على عملائهم  متخذين من دائرتي قسمي شرطة "برج العرب – أول العامرية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

حيث تم ضبط عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 600 طربة من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول، وضُبط بمسكنه كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلو جرام- 6000 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – طبنجة صوت.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة. 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ16٫000٫000مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

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