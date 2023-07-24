المشدد 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة آخر فى مشاجرة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمًا بقتل عامل في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «سمير. م»، قيامه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه «نجار»، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، وانتهت بتسديد الجاني طعنة نافذة في الصدر لضحيته أردته قتيلًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز سلاحًا أبيض «مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.