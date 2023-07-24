الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة آخر فى مشاجرة بالجيزة

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمًا بقتل عامل في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «سمير. م»، قيامه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بقتل المجني عليه «نجار»، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بعد نشوب مشاجرة بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، وانتهت بتسديد الجاني طعنة نافذة في الصدر لضحيته أردته قتيلًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز سلاحًا أبيض «مطواة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

مصدر برابطة الأندية يفسر سبب عقوبة حسين الشحات

أحمد سعد عن مشاركته فى مهرجان العلمين الجديدة: "متحمس للحفلة دى"

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من القضايا أمام المحاكم فى ذات السنة التى أقيمت فيها

الهلال السعودى يغرى مبابى بمليار يورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب