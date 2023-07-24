الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين بالمطرية

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» وحيازة سلاح ناري في منطقة المطرية بالقاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «عادل. م»، عاطل، تبين حيازته وإحرازه المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، في دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

وأضاف أمر إحالة القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «فرد خرطوش» دون مسوغ من الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ المتهم حاز وأحرز المواد المخدرة «الهيروين، الآيس» متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

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