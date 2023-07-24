الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى القدّيسة خرستينا

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسة العظيمة في الشهيدات خرستينا، وكانت ابنة قائد بتذكارِ الروماني واستشهدت في صور فينيقية حول سنة 220.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن فلنتأمّل المسيح يقول لنا: أنظروا تفانيَّ من أجل البشر، وافحصوا ما ينبغي أن يكون تفانيكم. أنظروا هذا التواضع لخير الإنسان، وتَعلَّموا أن تَضَعوا أنفسكم لفعل الخير...، وأن تجعلوا أنفسكم صغارًا لتفوزوا بالآخرين، وألّا تخافوا من النزول، ومن فقدان البعض من حقوقكم عندما يتعلّق الأمر بفعل الخير، وألّا تعتقدوا أنّه بالنزول، تجعلون أنفسكم عاجزين عن فعل الخير. على العكس من ذلك، بالنزول، تقتدون بي؛ بالنزول، تستخدمون، حبّاً بالبشر، الوسيلة التي استخدمتُها أنا نفسي؛ بالنزول، تسلكون في طريقي، وبالتالي، في الحقّ؛ وتكونون في أفضل موضع لتنالوا الحياة، ولتعطوها للآخرين... أضع نفسي في مصافّ المخلوقات بتجسّدي، وفي مصافّ الخطأة... بمعموديّتي: نزول وتواضُع... انزلوا دائمًا، اتّضعوا دومًا.

ليجعل الأوّلون أنفسهم دائمًا بالتواضع واستعداد روحيّ في المقام الأخير، بشعور النزول والخدمة. حبّ البشر، تواضُع، آخِر مقام، في المكان الأخير طالما أنّ الإرادة الإلهيّة لا تدعوكم إلى مكان آخَر، لأنّه عندها يجب عليكم أن تُطيعوا. الطاعة قبل كلّ شيء، المطابَقة مع إرادة الله. في المقام الأوّل، كونوا في الأخير بالرُّوح والتواضع. كونوا فيه بروح الخدمة، قائلين لأنفسكم أنّكم هناك فقط كي تخدموا الآخرين وتقودوهم إلى الخلاص.