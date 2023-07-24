الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 أشخاص وراء قتل سائق توك توك في الوراق

جريدة الدستور

أنهى 3 أشخاص حياة سائق توك توك داخل مسكن أحدهم في الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وكان قد ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في الوراق انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، استدرجه 3 أشخاص لمسكن أحدهم، واعتدوا عليه مما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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