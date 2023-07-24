تقرير: جوارديولا يبلغ إدارة السيتي بالاستغناء عن كانسيلو

أنهى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل حول مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو مع الفريق الموسم المقبل.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو.

وقال تقرير صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن جوارديولا لا يريد اللاعب ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد لكن اللاعب لم يتلقى أي عروض حتى الآن.

وكان سبب رحيل جواو كانسيلو، هو رغبته في اللعب بشكل أساسي باستمرار مما أدى إلى افتعال مشاكل مع جوارديولا.

وشارك صاحب الـ28 عامًا هذا الموسم مع السيتي وبايرن في 47 لقاء سجل 3 أهداف وصنع 12.

ونجح كانسيلو في التتويج ببطولة الدوري مع بايرن ميونخ والسيتي هذا الموسم.