الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فني: ما يحدث اليوم في مدينة العلمين طفرة عظيمة (فيديو)

مدينة العلمين
مدينة العلمين

أكد مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت عرضا جويا يصاحبه آخر مائي وقفز بالمظلات أمس كان رائعاً وأبهر جميع المتواجدين، لافتاً أن كل فعاليات المهرجان تسير بشكل جيد حتي الآن، وتُقام بشكل راق ومنظم للغاية.

وقال «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «ما يحدث اليوم في مدينة العلمين طفرة عظيمة وهائلة للغاية، وتغير تام لوصف المنطقة وما حولها، وهو بدوره يأتي بعوائد مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الناقد الفني، العائد المباشر متمثل في تذاكر الحفلات وغيره، بينما العائد غير المباشر هو وضع مدينة جديدة في الخريطة السياحية العالمية، لتكون مقصدا سياحيا جديدا لمصر، متابعاً: «نشهد احتفالات وفعاليات متنوعة في مدينة العلمين، سواء رياضية أو فنية أو ترفيهية».

وتابع حديثه قائلاً:«صحراء العلمين ازدهرت وتحولت إلى مدينة جديدة وجميلة ومقصد سياحي مهم»، تابع: «كنا نسمع من يوم لآخر عن انفجار لغم في صحراء العلمين، ولكن الآن نشهد تحولا مبهرا بالمدينة».

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