الداخلية تضبط كمية من الهيروين والحشيش فى حملات أمنية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.. وبحوزته (20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحمودية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى)، وضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى)، وضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنيا.. وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية من عقار "التامول" المخدر - مبلغ مالى) ، وضبط (عنصر إجرامي معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر .. وبحوزته (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من عقار "الترامادول" المخدر – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى) ، وضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى) .