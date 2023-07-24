الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طفلين أثناء الاستحمام في مصرف بالعامرية غرب الإسكندرية

جريدة الدستور

شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، مصرع طفلين غرقًا في مياه مصرف حارس بدائرة قسم شرطة العامرية، وذلك أثناء نزولها المياه للاستحمام، وجار البحث عنهما بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراُ من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين ، أثناء نزولها مياه مصرف حارس الكائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث القسم وقوات من الإنقاذ النهري بمعادلتها إلى محل البلاغ،وتبين أن الطفلين أبناء عم، حيث قاموا بالذهاب الي المياه بالمصرف للاستحمام سويا، وغرقوا في المصرف محل البلاغ ،وتباشر قوات الإنقاذ النهري البحث عن الطفلين ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

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