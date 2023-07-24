الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية فى الأميرية

جريدة الدستور

قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش تأجيل محاكمة أخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 3 أغسطس.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من موظف على المعاش  أفادوا فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه  من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام إدعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء تشكيل عصابى يوهم الضحايا أنهم من البنك المركزي  يستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

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