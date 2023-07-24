رئيس الهيئة العامة للكتاب: معرض بورسعيد يضم 63 دار نشر

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة أرادت أن تشهد المعارض المحلية تطورًا كبيرًا وهذا ما نحققه على أرض الواقع.

وأضاف "بهي الدين" في مداخلة هاتفية على "القناة الأولى" اليوم الإثنين، أن معرض بورسعيد يضم 63 دار نشر وبه فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لمجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين، متابعًا "أن مدينة بورسعيد تشهد إقبالًا كبيرًا من المصريين في فصل الصيف، وبالتالي حرصنا على تنظيم فعاليات المعرض في هذا التوقيت من أجل توفير محتوى ثقافي للمصريين".

وأردف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: حرصنا على تنظيم المعرض في هذا التوقيت ببورسعيد لأنه يتزامن مع شهر الاحتفالات الوطنية وذكرى ثورة 23 يوليو.

وشهد الافتتاح تقديم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية "السمسمية" مجموعة من الفقرات الفنية، ومجموعة من الفقرات الفنية لفرق الأطفال التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض ما يقرب من 60 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر تابعة لوزارة الثقافة، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بما يقرب من 2000 عنوان من كل السلاسل التي تصدر عنها.