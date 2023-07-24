"التعليم": رفع نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة فور إعلان النتيجة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لرفع نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الإجابات الصحيحة للامتحانات، وذلك فورإعلان نتيجة الثانوية العامة المقرر اعتمادها خلال أيام من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم وإتاحتها للطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن النموذج الذى ستتم إتاحته ما تم اعتماده لتصحيح الامتحانات، مضيفاً أن كل طالب سيحصل على حقه كاملاً فى نتيجة الثانوية العامة بكل شفافية وعدالة.

ومن المقرر، أن يكون موعد فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة من نتائج 2023، في اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية 2023 رسميا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميا.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنه سيتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، في أول أغسطس المقبل، مؤكدا أن نتيجة الامتحانات مبشرة.

وستتم إتاحة رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطالب الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني، على أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.