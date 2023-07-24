الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: حجم الاستثمارات بمدينة السادات فى 9 سنوات يزيد على ما تم إنفاقه خلال 36 عامًا

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات بمدينة السادات، خلال 36 عامًا منذ إنشاء المدينة سنة 1978 وحتى 2014، بلغ 8 مليارات و481 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن 8 مليارات و901 مليون جنيه، أى أن حجم الاستثمارات بالمدينة فى 9 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه فى 36 عامًا، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فى 36 عامًا بمدينة السادات تم تنفيذ 4224 وحدة إسكان اقتصادى، بينما فى 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014، تم وجار الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، بجانب إتاحة 31203 قطع أراضى "إسكان اجتماعى"، بمساحة 1650 فدانًا.

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