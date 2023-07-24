الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يتوجه لتنزانيا للمشاركة فى "قمة رأس المال البشرى فى إفريقيا 2023"

وزير التعليم
وزير التعليم

توجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الإثنين، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا للمشاركة في "قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023"، والمقرر عقدها على مدار يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة، حيث يستعرض خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، دور وزارة التربية والتعليم المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

كما يشارك الوزير فى المجلس الوزاري العام: بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والإنجازات والتحديات)".

وتستضيف تنزانيا، خلال القمة تحت شعار "تسريع النمو الاقتصادي لإفريقيا: تعزيز إنتاجية الشباب من خلال تحسين التعلم والمهارات"، قادة من جميع أنحاء القارة الإفريقية لتركيز الانتباه وجذب التزامات مالية وسياسية ملموسة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في الأفراد كمحرك أساسي للإنتاجية والمرونة والنمو.

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