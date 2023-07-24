"عذبوا القطة وقالوا بنهزر".. السجن والغرامة مصير أبطال فيديو بولاق الدكرور

"هزار تقيل" كانت ضحيته قطة تناوب 3 أشخاص بمنطقة بولاق الدكرور على تعذيبها، ورصد مقطع فيديو أفعالهم ثم انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سببا في وقوعهم بقبضة رجال الأمن مبررين فعلتهم قائلين "كنا بنهزر".

تعذيب الحيوانات والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون ونهت عنها الأديان السماوية وسن المشرع لها مواد يعاقب عليها مرتكب الفعل بعقوبات رادعة.

- عقوبة تعذيب الحيوانات

ونصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

كما نصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

- قطة بولاق الدكرور

وكانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان "قط".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص "القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم “هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه”، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.