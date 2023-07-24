ورشة لتعليم فن التطريز بمتحف النصر للفن الحديث.. غدًا

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يستضيف متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد، ورشة فنية لتعليم فن التطريز، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، بمقر المتحف في شارع 23 يوليو - ميدان المسلة بجوار ديوان عام محافظة بورسعيد.

متحف النصر للفن الحديث

هو متحف للفن التشكيلي في مدينة بورسعيد في مصر ويقع في إحدى أرقى مناطق بورسعيد في شارع 23 يوليو أسفل مسلة الشهداء- نصب تذكاري أقيم تخليدًا لذكرى شهداء بورسعيد.

أنشئ هذا المتحف في 25 ديسمبر عام 1995 تقديراً لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها وسعياً نحو توثيق بطولاتهم في إطار احتفالات بورسعيد بالعيد القومي لمدينة بورسعيد الموافق ليوم 23 ديسمبر من كل عام، ويضم 75 عملاً فنياً لكبار فنانى مصر في مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام، ويسهم المتحف بدور ملموس في الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التي يستفيد منها جمهور بورسعيد، كما يتبنى المتحف توصيل رسالة الفن والإبداع الراقى ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التي تقام بالمتحف ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.

احتفالات "الفنون التشكيلية" بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو؛ أقام قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بمتحف جمال عبد الناصر، حاضر فيها نخبة من الخبراء والمثقفين والمفكرين، هم: المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، كما شارك في اللقاء عبر zoom العميد مصطفى حمدان، من لبنان، والعماد إميل لحود، رئيس لبنان الأسبق، والمطران عطا الله حنا، من القدس، وزهير المعزاوي، من تونس.

وقد تحدثوا في الندوة عن ثورة يوليو وأحداث غيرت التاريخ، تخلل اللقاء عزف على العود وغناء لأغاني الثورة، وبعد انتهاء الندوة قام السادة الحضور بجولة تفقدية للمتحف لمدة ساعة، مشيدين بدور قطاع الفنون، ومتحف جمال عبد الناصر، في تنظيم اللقاء وفتح المتحف في يوم الإجازة الرسمية مجانًا للجمهور.