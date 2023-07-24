الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1445هــ

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة احتفالية بحلول العام الهجري الجديد 1445هــ، بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثاً فارقاً غير مجرى التاريخ الإنساني، حيث كانت الجسر الذي عبر عليه المسلمين من حال الانكسار إلى حال العز والاقتدار لينشروا قيم ومبادئ الإسلام في شتى بقاع العالم.

وألقى اللواء أ.ح خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتضحية والصبر فى مواجهة التحديات، والعمل الجاد بإيمان وثقة في المولى عز وجل للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها.

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