الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقتين فى الجيزة دون إصابات

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة العجوزة والعمرانية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

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