اندلاع حريق هائل فى مصنع أخشاب بالعبور

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وجار أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجار أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحريق لسرعة التعامل مع المصابين أو حالات وفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق هائل نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجار أعمال السيطرة على الحريق.