حبس تاجر مخدرات لحيازته 325 طربة حشيش بالإسماعيلية

أصدرت نيابة مركز الإسماعيلية قرارًا بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من القبض علي المتهم وبحوزته المواد المخدرة بعد تسلمه لها خلال الفترة الماضية وقبل توزيعها علي صغار التجار، حيث ضبط المتهم ويدعي "عبدالباسط.م.ع"، مقيم بمنطقة كيلو 11 التابعة لدائرة المركز وبحوزته 325 طربة من مخدر الحشيش.

وداهمت المأمورية منزل المتهم بمنطقة كيلو 11 بعد تأكد ضباط المباحث من اخفائه لكمية من المخدرات داخل احد المخازن السرية بمنزله وبتفتيش المنزل تم العثور علي المواد المخدرة المضبوطة.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يلقب بامبراطور الحشيش ويعد من أخطر العناصر الإجرامية التي تعمل في الاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وتوزيعه علي صغار التجار.

وأصدرت نيابة الإسماعيلية قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت ارسال وعرض عينة من المواد المخدرة على المعمل الكيميائي لبيان ما بها من مخدر، وإرفاق نتيجة تقرير فحص العينة في أوراق القضية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهم وواجهته بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزته من مخدر الحشيش.