الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "س.ن.س" عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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