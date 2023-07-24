الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين و3 أعوام لآخر لسرقتهم سائق بالإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار محمد إبراهيم عوض، المستشار أكرم محمدين الفضالي، بمعاقبة كل من "ا.ج.م" و"ص.ص.ت" بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة السلاحين الأبيض المضبوطين، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "إ.م.م"، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك في اتهامهم السرقة بالإكراه.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2501 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بقيام المتهمين باستدراج سائق سيارة أجرة، وسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال مباشرة المجني عليه "م.ع.ع" سائق سيارة أجرة، بموقف دمنهور، حضر إليه المتهمين الأول والثاني كل من "أ.ج.م" حرفي سيارات و"ص.ص.ت" عاطل، وطلبا منه توصليهما إلى المستشفى الجامعي الميري بالإسكندرية، وبوصولهما ظلا يماطلاه، إلى أن اتفقا معه على اصطحابهما الي منطقة نجع السراحنة في برج العرب، مدعين في رغبتهم في التقابل مع أحد معارفهم وبالتوجه الي ذاك المكان طلب منه المتهم الثاني بالتوقف لقضاء حاجته ،واخرج سلاح أبيض مطوة ووضعها علي جسده ثما انتزع مفاتيح السيارة منها،وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بعده ضربات استقرت برأسه بسلاح أبيض ، واستولوا علي السيارة ومبلغ مالي 220 جنيه وهاتف محمول ، وقام المتهم الأول ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثالث " إ.م.م" الذي يعلم بكون الهاتف المحمول متحصل من جريمة سرقة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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