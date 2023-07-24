الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن "مستأجر"، كائن بدائرة القسم، مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخله على (عدد 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي عدد 1,050,000 صاروخ ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

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