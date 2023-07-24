ضبط سائق توك توك سرق حقيبة سيدة بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) حال قيام إحدى السيدات بالاستغاثة لقيامه بسرقة حقيبة يدها مستقلاً مركبة "توك توك".. وبحوزته (حقيبة يد بداخلها مبالغ مالية عملات "أجنبية" - مشغولات ذهبية).

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزته ، وأقر بارتكابه واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأضاف بتسليم المسروقات لوالدته بقصد التصرف فيهم بالبيع، وتم بإرشاده ضبط الأخيرة وبحوزتها كافة المسروقات وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.