الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمة بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبط إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، واعترفت بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة.

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