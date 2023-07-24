الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدتين كونتا عصابة لسرقة الشبابيك الألوميتال بالبساتين

ضبط سيدتين
ضبط سيدتين

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما"5 شباك ألوميتال"مجهولين المصدر".

وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشبابيك الألوميتال بأسلوب "الفك" وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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